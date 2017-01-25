Суд ЕС подтвердил санкции против «Алмаз-Антея» за 2015-2016 годы

Москва, 25 января. Трибунал Суда Европейского союза подтвердил законные основания заморозки активов российского концерна НПО «Алмаз-Антей» с марта 2015 по сентябрь прошлого года.

Вердикт был вынесен по одному из двух исков концерна «Алмаз-Антей» и относится законности индивидуальных санкций, которые действуют против предприятия с лета 2014 года. Невзирая на то, что оно касается решений, которые оставались в силе по сентябрь 2016 года, оно будет непрямо воздействовать и на ныне действующие санкции, потому что продливший их Совет ЕС будет обязан считаться с позицией суда, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вердикт трибунала Суда ЕС может быть обжалован на протяжении 60 дней на основании юридических законов. Суд же в таком случае может решить все самостоятельно или вернуть дело на изучение Трибунала.