В «Роснано» упрекнули СМИ за «притягивание» фамилии Чубайса к покушению на МКАД

Москва, 25 января. Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс никак не связан с покушением на женщину, которое ранее произошло на МКАД, заявили представители государственной корпорации.

По информации СМИ, жертвой нападения оказалась жена бизнесмена Михаила Лернера, который ранее был бизнес-партнером Чубайса. Однако представители госкорпорации подчеркнули, что тот «не является и никогда не был» таковым.

«Роснано» находится вне рамок данного конфликта и никак не связана со сложными отношениями между братьями (Михаилом и Дмитрием Лернерами. — Прим. ФАН), — обратили внимание в компании. — Мы понимаем желание некоторых СМИ подогреть интерес публики к скандалу, притянув не имеющую к нему отношению известную фамилию, однако считаем такую практику недобросовестной».

Ранее сообщалось, что СК РФ расследует стрельбу на МКАД как покушение на убийство.