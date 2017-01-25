Сирия сегодня: Трамп получил письмо от Баны из Алеппо, Лавров встретится с оппозицией

Сергей Лавров, глава МИД РФ, готовится к встрече с сирийской оппозицией. В ООН предлагают задействовать в переговорах по Сирии арабские страны. Семилетняя девочка из Алеппо написала письмо Дональду Трампу, президенту США. Обо всем этом — читайте в материале Федерального агентства новостей.

После Астаны в Москву: сирийские оппозиционеры встретятся с Лавровым

МИД РФ подтвердил, что глава российской дипломатии Сергей Лавров встретится в Москве с представителями сирийской вооруженной оппозиции уже в конце этой недели. «Встреча запланирована на утро 27 января в российской столице», — сообщает ТАСС со ссылкой на Департамент информации и печати министерства иностранных дел России.

По словам секретаря организации «Народная дипломатия» Махмуду аль-Афанди, на утреннюю встречу с российским министром иностранных дел в эту пятницу приглашены 25 сирийских оппозиционеров. В состав делегации войдут представители наиболее крупных объединений и конгрессов политических противников Башара Асада. Так, на встрече будут представлены «московская», «каирская» и «эр-риядская» группы. В числе прочих приглашение в Москву получит Хасан Абдельазым, глава оппозиционного национального координационного комитета Сирии.

В ООН предлагают пригласить на переговоры по Сирии арабские государства

Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура крайне положительно оценивает недавно завершившуюся встречу в Астане. В столице Казахстана представители сирийского правительства и вооруженной оппозиции впервые в истории гражданской войны сели за один стол переговоров, отмечает он. Это чрезвычайно важный шаг на пути к миру. Особенно он важен в свете близящейся встречи в Женеве.

«Заключение перемирия, к тому же столь серьезно подготовленного, позволяет обеспечить необходимый политический климат для ведения подобных дискуссий», — заявил дипломат в своем интервью для RT.

В будущем, надеется Стаффан де Мистура, к переговорному процессу в столице Казахстана подключится также еще и Лига арабских государств.

«Для ООН очень важно задействовать арабские страны. Я определенно намерен проинформировать арабские страны — в конце концов, Сирия в арабском мире, а не на Луне или в Антарктиде — чтобы дать им понять, в чем была суть встречи в Астане и что может быть сделано для уменьшения угроз перемирию», — поясняет он.

Девочка из Алеппо пишет Дональду Трампу

Семилетняя девочка Бана Алабед, приобретшая некогда мировую известность благодаря своим твитам из осажденного Алеппо, обратилась с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу.

«Вы должны что-то сделать для сирийских детей, потому что они такие же, как и ваши дети, и тоже заслуживают жить в мире, как и вы», — пишет она ему.

По словам матери девочки, Бана написала свое письмо Трампу еще за несколько дней до его инаугурации. Говорят, идея обратиться к новому американскому президенту возникла у нее, так как она часто видит того по телевизору.

Надо отметить, что пишет Трампу Бана Алабед, о происхождении и даже в целом существовании которой было много сомнений и жарких споров, уже не из Алеппо. Еще в декабре прошлого года, после освобождения города совместными усилиями сирийских военных и ВКС РФ, она с семьей перебралась в Турцию. Сейчас гуманитарная помощь доставляется в Алеппо российской стороной, российские же саперы проводят работы по разминированию города. По сообщению Минобороны РФ, только за последние сутки было разминировано 70 гектаров территории.