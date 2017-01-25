Шойгу сообщил о росте боевого потенциала войск Южного военного округа

Москва, 25 января. За минувший год боевые возможности войск, дислоцированных в Южном военном округе Минобороны РФ выросли на 10%. С соответствующим заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

По словам министра, повысить боевой потенциал сил ЮВО позволили комплексные административные, оперативные, учебные и тактические мероприятия, а также проводившаяся в 2016 году интенсивная боевая подготовка.

«В целом проведенные в 2016 году мероприятия позволили увеличить боевые возможности округа на 10%", — заявил министр в ходе обсуждения плана деятельности Южного военного округа на 2016–2020 годы.

Напомним, как сообщал телеканал «Подмосковье 360», ранее в ходе посещения ЮВО Сергей Шойгу проинспектировал строительство полигона Кадамовский, где дислоцирована воссозданная 150-ая мотострелковая дивизия.