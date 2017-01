Сухофрукты за $6 и зеленая помада: самые необычные подарки для первых леди США

Известная американская актриса и борец за права животных Памела Андерсон подарит первой леди США Меланье Трамп шубу из российского искусственного меха. Федеральное агентство новостей ухватилось за повод и вспомнило, какие еще экстравагантные и дорогие подарки получали последние первые леди США.

Меланья Трамп

С Андерсон уже давно все понятно: она активист зоозащитной организации PETA (People for the EthicalTreatment of Animals, Люди за этичное обращение с животными) и несет идеи любви к животным в самые широкие массы. В случае с госпожой Трамп Памела надеется, что та разделит ее взгляды. Косвенным признаком того, что Меланья любит братьев наших меньших, служит то, что любимый ее дизайнер придерживается принципов веганства. Потому Андерсон пошлет ей одну из российских экошуб.

Трамп только-только стала первой леди и главные подарки ждут ее впереди. Среди тех, кто уже успел отметиться в подношении даров, значится даже российская певица Вика Цыганова, которая сшила для первой леди США душегрейку из соболя и кашемира.

Как сообщала Lenta.ru, такой подарок должен согреть душу Меланьи в трудные минуты. Возможно, даже во время поездки в Москву. Свой подарок и письмо Цыганова отправила в Вашингтон «Почтой России».

Мишель Обама

Последний подарок жена Барака Обамы получила как раз от Меланьи Трамп — драгоценность от ювелирного бренда Tiffany & Co. Вручение состоялось на крыльце Белого дома во время церемонии инаугурации. Мишель приняла подарок вежливо и сделал вид, что ей приятно.

А так госпоже Обаме дарили примерно то же, что и всем супругам президентов. Выделиться на этом фоне попыталась только известная блогерша под именем Глозелла Грин. Во время встречи звезд YouTube с президентом Грин достала три флакона помады, причем экстравагантного зеленого цвета. Что называется, рассудила по себе: сама она ведь тоже красит губы зеленым. При этом она назвала Мишель «первой женой», что окончательно убедило Барака отказаться от подарка.

Лора Буш

До прихода на пост президента США Барака Обамы отношения между Белым домом и Кремлем были потеплее, потому допустить наличие дорогих подарков с обеих сторон было нетрудно. Известно, что в свое время Людмила Путина подарила Лоре Буш шкатулку для украшений из серебра 925-й пробы, а позже Светлана Медведева презентовала ей шелковый шарф от Валентина Юдашкина, а тогда премьер-министр Путин — сервиз с изображением церквей.

За свою «карьеру» первой леди США Буш получала золотой браслет от друзей и сенаторов (стоимостью более тысячи долларов), сапфиры и бриллианты от арабских шейхов, вручную расшитые подушечки от четы премьер-министра Японии и даже пакетик с сухофруктами от далай-ламы стоимостью всего в шесть долларов. Пожалуй, самым ценным подарком стало первое издание «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери с автографом автора. Его преподнес госпоже Буш премьер-министр Венгрии.

Хиллари Клинтон

Злые языки шутили, что лучший подарок Хиллари получила от мужа в конце 1990-х, когда стало известно о его связи с молодой сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Сам Билл не раз признавался: придумывать подарки для супруги для него было мукой. В начале их совместной жизни он мог преподнести ей романтический подарок, спеть песню, написать лирическое стихотворение. В последние годы материальное взяло верх: хрустальный шар от Tiffany выглядит роскошно, но без затей.

Зато Левински Клинтон подарил два десятка подарков, все они были скромные, но несли в себе какое-то личное послание: старинная брошь, шпилька для шляпы, полотенце, фигурка медведя из мрамора. Уже тогда госпоже Хиллари надо было насторожиться.

В последние годы передавать Клинтон подарки полюбили в России. Так, крестьянин из Удмуртии отправил ей по почте мед — чтобы поправляла здоровье. А уроженец Саранска Владимир Терехин, ныне работающий в Америке, даже связал ей свитер.