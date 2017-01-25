Минобороны РФ построит в Арктике более ста военных объектов

Москва, 25 января. В текущем году военное ведомство России завершит строительство более 100 капитальных объектов военного назначения от Чукотки до Кольского полуострова.

На Земле Франца Иосифа завершается строительство административно-жилого комплекса «Северный трилистник», который является единственным в своем роде объектом, находящимся на 80-м градусе северной широты. Так же строительные работы ведутся на Новой Земле, мысе Шмидта, острове Врангеля и на архипелаге Северная Земля. Все материалы и техника для строительства арктических баз Минобороны завозит с материка, работы идут в сложных климатических условиях. На арктических стройках используются материалы и техника, устойчивые к сильным морозам. Сейчас на площадках трудится почти тысяча строителей и 200 единиц техники. Капитальные объекты будут сданы в эксплуатацию до конца текущего года.