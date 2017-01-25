Центробанк потребовал извинений от Навального за слова о закрытии «Яндекс.Кошелька»

Москва, 25 января. Центробанк России обратился к оппозиционеру Алексею Навальному с требованием раскрыть имя сотрудника ЦБ, который для сбора средств в политических целях якобы требовал закрытия «Яндекс.Кошелька».

Ранее Навальный на своем сайте написал, что уведомление «Яндекс.Деньги» с просьбой в течение пяти дней прекратить использование электронного кошелька для сбора средств на президентскую кампанию пришло его соратнику Леониду Волкову от некоего представителя Центробанка. Сервис мотивировал это тем, что использование кошелька на эти цели «может быть расценено регулятором как противоречащее законодательству о выборах».

Ранее сообщалось, что сервис электронных платежей «Яндекс.Деньги» в ближайшее время введет ограничения на сбор средств, предназначенных для ведения политической деятельности.