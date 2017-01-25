Госдума во втором чтении приняла проект о декриминализации побоев в семье

Москва, 25 января. Депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, переводящий побои в семье из уголовных в административные правонарушения, если проступок ранее не совершался.

Группа депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда подготовили и внесли на рассмотрение проект закона о декриминализации побоев в семье. Соответствующий закон о декриминализации побоев в отношении чужих людей был поддержан парламентариями прошлым летом. Аналогичные действия стали рассматриваться как административное правонарушение.

Общественная дискуссия о побоях в семье и формах ответственности за них сделала необходимым принятие законопроекта о переводе наказания за побои внутри семьи с уголовного на административное, если ранее подобных инцидентов не происходило. Как сообщало агентство Ura.ru, в бюджет Госдума вернула порядка 800 млн рублей, которые были сэкономлены на заработной плате и расходах депутатов.