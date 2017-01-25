Российские военные приступили к учениям с беспилотниками в Южной Осетии

Москва, 25 января. Более 1,5 тысячи российских военных, дислоцированных в Южной Осетии, начали учения, в рамках которых они отработают управление боевой техникой с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа.

«На полигоне «Дзарцеми» российской военной базы ЮВО, дислоцированной в республике Южная Осетия, более 1,5 тысячи военнослужащих приступили к полевым занятиям с применением БЛА «Застава», «Гранат», «Орлан» и «Леер», — заявили представители пресс-службы ЮВО.

Тренировки помогут усовершенствовать навыки применения стрелкового оружия и такой боевой техники как современных образцов танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных артиллерийских установок «Акация». В плане также боевая стрельба из штатного вооружения боевых машин, танков и САУ в составе своих подразделений с использованием беспилотных летательных аппаратов», — отметили в ЮВО.

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