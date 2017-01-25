Межсирийские переговоры в Астане гарантируют сохранение перемирия — де Мистура

Астана, 25 января. По словам спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, прошедшие в Астане межсирийские переговоры стали первыми, в ходе которых были достигнуты какие-либо реальные результаты, а представители сторон смогли с помощью России, Турции и Ирана выработать механизм для обеспечения устойчивого прекращения огня.

«После долгих обсуждений был выработан механизм, который позволит гарантировать, что новое перемирие, в отличие от предыдущих, не окажется сорванным», — заявил де Мистура.

В интервью RT на русском спецпредставитель генсека ООН по Сирии заявил, что заключение перемирия и проведение переговоров в Астане позволит подготовить почву для дальнейших полноценных переговоров в Женеве, которые должны состояться в конце зимы. «Заключение перемирия, к тому же столь серьёзно подготовленного, позволяет обеспечить необходимый политический климат для ведения подобных дискуссий», — подвел итог де Мистура.