Ученые выяснили, жители какой страны спят дольше всех

Москва, 25 января. Ученые выяснили, жители каких стран спят больше и меньше всех. Для этого они отследили сон населения 645 городов в разных точках мира.

Как оказалось, средняя продолжительность сна россиянина в среднем составляет 9 часов и 20 минут. В США этот показатель меньше — 8 часов 31 минуту. Жители Европы спят приблизительно 8 часов 55 минут.

Самый короткий сон у жителей Японии, в этой стране спят 7 часов 16 минут, а самый продолжительный — у аргентинцев, 10 часов 16 минут, передает «Телеканал 360».

Как ранее сообщало издание «Индикатор», канадские медики выяснили, что люди, которые играют на музыкальных инструментах, быстрее реагируют на сенсорные сигналы, чем люди, которые не владеют этими навыками.