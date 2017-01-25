Ученые рассказали о серьезной опасности чрезмерного употребления еды после 30 лет

Нью-Йорк, 25 декабря. Американские диетологи выяснили, что людям после 30 лет нужно серьезно задуматься о своем рационе, чтобы не возникли неприятные последствия.

Оказывается, после третьего десятка человеку необходимо отказаться от той пищи, которую они ели в юном возрасте. Эксперты провели исследование на макаках, которые в генетическом плане схожи с человеком. По результатам исследования ученые установили, что людям после 30 лет необходимо пересмотреть свой рацион, поскольку организм кардинально меняется.

Организм не воспринимает пищу также, как в 20 лет. Речь также идет о вредной еде, которую он употреблял в юности — ведь она может стать причиной появления разных проблем со здоровьем.

После 30 лет людям нужно смотреть за калорийностью употребляемой пищи, уменьшить ее объемы и отказаться от вечерних приемов еды. Данные меры могут уберечь от возникновения новых заболеваний и рецидивов.