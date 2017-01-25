Памела Андерсон подарит супруге Трампа сшитую в России шубу

Лос-Анджелес, 25 января. Голливудская звезда Памела Андерсон приготовила особый подарок для первой леди США Меланьи Трамп. Речь идет о шубе из российского эко-меха.

«Я собираюсь отправить ей одну из моих шуб из русского эко-меха, потому что прямо сейчас я занимаюсь меховым дизайном в России», – приводит слова Андерсон Газета.Ru.

Актриса добавила, что не в курсе отношения супруги Трампа к правам животных, однако она знает имя любимого модельера Меланьи – это «дизайнер-веган» Марк Бауэр.

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