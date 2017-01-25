Задержанный в Минске блогер Лапшин обжаловал решение выдать его Азербайджану

Москва, 25 января. Помощник председателя Минского городского суда Анастасия Шильвян сообщила, что задержанный в Минске по запросу Баку блогер Александр Лапшин обжаловал решение белорусской Генеральной прокуратуры о выдаче его Азербайджану.

По ее словам, рассмотрение жалобы назначено на 26 января. В свою очередь, как рассказали журналистам в Генпрокуратуре, пока суд не примет решения, решение о выдаче Лапшина не будет исполнено.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что Россия будет стараться разрешить ситуацию с россиянином из Израиля Александром Лапшиным, который был задержан за посещение Нагорного Карабаха.