Песков прокомментировал возможность поставок «Роснефтью» газа в Европу

Москва, 25 января. У Кремля нет позиции относительно поставок «Роснефтью» газа в Европу. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что служебную переписку в Кремле никогда не комментируют.

«Позиций нет по этому вопросу», — сказал Песков.

Ранее НСН сообщала, что косвенное дочернее предприятие «Роснефти» Rosneft JV Projects продает итальянской энергетической компании Saras 12% уставного капитала. Стоимость каждой акции составляет 1,53 евро.