Додон вынесет на референдум вопрос о статусе Приднестровья

Кишинев, 25 января. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что нужно провести всенародный референдум по вопросу о статусе Приднестровья.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал реинтеграцию страны важным национальным аспектом. Также на последней пресс-конференции он прокомментировал вопрос о статусе Приднестровья. «Считаю, что по вопросу приднестровского урегулирования не должно быть разных позиций на уровне президента, парламента и правительства», — подчеркнул Додон. Отметим, что Приднестровская республика отделилась от Молдавии более 20 лет назад на волне парада суверенитетов, прошедших в других странах. Однако, легитимность Приднестровья по-прежнему под вопросом и не признана на мировом уровне.