Самый северный военный аэродром России будет построен в 2017 году

Москва, 25 января. Завершается возведение первоочередных объектов на острове Земля Александры, которые обеспечат функционирование военного аэродрома «Нагурское».

Новый аэродром строится в рамках Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности до 2020 года, подписанной президентом России в 2013 году. В данный момент выполнена расчистка территории и устроены временные дороги. Строители заняты созданием термоизоляционной насыпи летного поля и оборудованием служебно-технической территории. Продолжаются работы по строительству взлетной полосы, инженерных коммуникаций, здания командного пункта инженерно-авиационной службы и прочих объектов, необходимых для функционирования военного аэродрома. «Нагурское» будет способно принимать большинство видов военно-транспортных самолетов круглый год.