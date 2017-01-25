Четыре человека погибли в ДТП со снегоуборщиком под Челябинском

Челябинск, 25 января. На федеральной трассе М-5 «Урал» столкнулись иномарка Kia Rio и снегоуборочный «КамАЗ», в результате чего погибли четыре человека. В СМИ сообщается, что в салоне легковушки обнаружили несколько пустых бутылок из-под водки.

Предварительно установлено, что во время снегопада Kia Rio на высокой скорости протаранила снегоуборочный грузовик и вылетела в кювет. Сорванное колесо грузовика угодило во встречный автомобиль Lada.

В результате ДТП погибли водитель и трое пассажиров Kia Rio, передает «URA.RU». Водители грузовика и отечественного авто не пострадали. Все обстоятельства и причины страшного происшествия уточняются.