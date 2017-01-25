«Финал четырех» Евролиги сезона-2018/19 пройдет в Москве

Москва, 25 января. «Финал четырех» престижнейшего баскетбольного турнира Европы — Евролиги сезона-2018/19 состоится в российской столице на строящейся «ВТБ Арене парк».

Как пишет газета «Известия», окончательная договоренность по данному вопросу с президентом турнира Жорди Бертомеу была достигнута накануне. Сообщается, что официально о таком решение объявят в скором времени.

По словам старшего вице-президента банка ВТБ и начальника проекта «ВТБ Арена парк» Андрея Перегудова, эта информация соответствует действительности, в настоящее время все ключевые моменты утверждены.

Напомним, что с ноября 2012 года «ВТБ Арена парк» является официальным партнером баскетбольной Евролиги.

Также напомним, московский ЦСКА является действующим победителем Евролиги. В сезоне 2015/16 армейцы Димитриса Итудиса в сумасшедшем финале вырвали победу у турецкого «Фенербахче» и стали в седьмой раз победителями данного турнира.