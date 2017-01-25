Трамп пригрозил «отправить федералов» в Чикаго, чтобы прекратить резню

Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп пригрозил властям Чикаго прислать в город федералов, если местное руководство не разберется с ужасной криминальной ситуацией в Чикаго. В городе резко возросло число убийств.

«Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную «резню» — 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24% по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!» — написал Трамп в микроблоге Twitter в четверг.

В Чикаго резко возросло число убийств после смены руководства полиции на фоне акций протеста против, как утверждают мятежники, насилия белых полицейских в отношении афроамериканцев. Сторонники реформы полиции в Чикаго выступают за защиту расовых меньшинств от произвола. Трамп в инаугурационной речи назвал ситуацию с преступностью в США «резней» и пообещал положить этому конец.