Два водителя маршрутки таинственно погибли в гараже под Челябинском

Челябинск, 25 января. Следователи Челябинской области выясняют обстоятельства смерти двух водителей маршрутного такси в гараже, сообщили в следственных органах СК РФ по Челябинской области.

Инцидент произошел 24 января в гаражном боксе Магнитогорска. Внутри были найдены тела двух водителей маршрутного такси без признаков насильственной смерти.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области по данному факту проводится доследственная проверка, — рассказали источники. — По предварительным данным, причиной смерти явилось отравление угарным газом».

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