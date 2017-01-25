Трампа и Ле Пен обвинили в росте мировой коррупции

Вашингтон, 25 января. В Международной неправительственной организации Transparency International заявили о росте коррупции в разных уголках мира, отметив, что виной этому — политики-популисты, такие как 45-й президент США Дональд Трамп и французский политик Марин Ле Пен.

Политики-популисты, которые часто говорят с трибуны о маргинализации рабочего класса и «коррумпированной элите», на деле не ведут речь о коррупции как таковой. В Международной неправительственной организации Transparency International заявили, что новый резидент Белого дома намерен также отменить часть антикоррупционных законов. К политикам, которые якобы спекулируют на теме коррупции, также отнесли и кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, пишет «Свободная пресса».