WhatsApp получил три новых функции

Москва, 25 января. Пользователям популярного мессенджера WhatsApp стали доступны три новые функции, одна из них позволяет пользоваться приложением в режиме офлайн.

Отныне пользователи мессенджера смогут писать текстовые сообщения даже без подключения к Интернету. Правда, для их отправки адресату необходимо будет подключиться к Сети. Кроме того, WhatsApp увеличил объем фото- и видеофайлов, которые можно будет высылать одновременно. Наконец, с помощью специального интерфейса можно будет управлять встроенным хранилищем, сообщают «Народные новости».

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