Тело заживо сгоревшего мужчины с пробитой головой найдено в московском лифте

Москва, 25 января. В лифте жилого дома на востоке Москвы обнаружено тело мужчины со следами поджога и побоев. Как рассказали в правоохранительных органах Москвы, тело неизвестного найдено утром в среду в кабине лифта на первом этаже в доме №8 на Хабаровской улице.

Согласно приведенным данным, москвича избили и подожгли с помощью горючей жидкости. Прибывшие на место медики выяснили, что у мужчины была пробита голова.

В настоящее время устанавливается личность погибшего, на месте работает следственно-оперативная группа.

Как сообщало агентство Ura.Ru, в Челябинске во время пожара на одной из автомобильных стоянок в ночь на среду, 25 января, погиб охранник.