Недовольный диагнозом мигрант сломал нос охраннику петербургской больницы

Санкт-Петербург, 25 января. Мигрант в петербургской больнице выразил недовольство из-за скорой выписки из учреждения, словам охраннику нос. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе 32-летний мигрант, которого накануне привезли на скорой помощи в больницу, получил от медиков всю необходимую помощь и был отправлен на амбулаторное лечение. Мужчине не понравилось решение врачей и он устроил настоящий скандал. Кроме того, разъяренный мужчина стал оскорблять других пациентов.

Охранник пытался урезонить дебошира, но вместо этого получил от мигранта кулаком в нос, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург».

Также сообщается, что на место прибыли правоохранительные органы и доставили хулигана в полицию. 21-летнему охраннику потребовалась госпитализация.