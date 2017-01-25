День штурмана ВМФ РФ отмечают в России

Москва, 25 января. Сегодня отмечается профессиональный праздник военнослужащих, отвечающих за прокладку курсов кораблей, судов и авиации Военно-морского флота России.

Штурманы отмечают свой праздник в день, когда император Российской империи Петр Великий в 1701 году издал указ об основании «Школы математических и навигацких наук», которая расположилась в Москве в Сухаревой башне. Этот день и считается моментом основания штурманской службы Военно-морского флота Российской империи. 25 января День штурмана отмечают с 1997 года, ранее его праздновали дважды в год: 23 сентября и 21 марта в дни осеннего и весеннего равноденствия.