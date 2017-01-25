Как завещали отцы-основатели: Трамп не отдаст ядерный чемоданчик демократам

Американские сенаторы хотят закрыть Дональду Трампу доступ к ядерному оружию. Запрет обусловлен тем, что новый президент США чуть ли не грозился использовать оружие для борьбы с терроризмом. Федеральное агентство новостей попыталось разобраться, чем закончится инициатива истеблишмента.

Сенаторы опасаются, что Соединенные Штаты станут первым государством, которое осуществит ядерный удар. Авторами законопроекта об ограничении права президента США первым наносить ядерный удар выступили сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен от республиканцев Тед Лью.

Как пояснил Лью, сенаторы очень обеспокоены резкими высказываниями Трампа, сделанные до инаугурации.

По словам конгрессмена Марки, закон позволит запретить главе государства первым наносить ядерный удар без объявления войны конгрессом. «Проблема «применения первым» стала критически важной теперь, когда президент Дональд Трамп имеет право начать ядерную войну в любой момент», — цитируют «Известия» слова Эдварда Марки. Он также добавил, что политика беспрепятственного доступа президента США к ядерному оружию «ведет к ядерной эскалации» и главе государства можно использовать оружие только в ответ на аналогичную атаку по США.

Политолог, американист, кандидат политических наук, профессор Академии военных наук (АВН) Сергей Судаков в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, что подобный закон вряд ли удастся провести.

«По сути, идея принадлежит демократам. Решение будут принимать республиканцы, которых в конгрессе большинство — 239 человек. На нескольких комиссиях сената и конгресса показали заявления Трампа о его готовности бороться с ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ. — Прим. ФАН) тактическими ядерными ударами. Возникает вопрос: а может ли президент США наносить превентивные удары? Спор разгорался еще во время предвыборной кампании, — комментирует для ФАН Судаков. — Трампа очень сильно упрекали за его позицию. Но для того, чтобы загнать президента США в жесткие рамки и ограничить его действия, подобного закона недостаточно. Если закон протащат, в чем я не уверен, в мирное время он будет иметь силу».

По мнению эксперта, необходимо принять закон, который бы четко регламентировал, «когда президент может принимать то или иное решение».

«В США есть такое понятие, как стратегическая ситуация или угроза национальной безопасности. Как только наступает ситуация «Ч», то есть угроза нацбезопасности, можно принимать сколько угодно различных законов, но в этих условиях главнокомандующий берет управление на себя. И ни сенат, ни конгресс, ни их законодательные инициативы по поводу ограничения использования власти президента в решении тех или иных ситуаций не действуют, — утверждает эксперт. — Со времен первого президента США главнокомандующий принимает оборону на себя. Но республиканцы не будут прогибаться под демократов, чтобы показать нелояльность к своему президенту. Если наступит ситуация, когда интересы Америки будут сильно поджаты, то Трамп наплюет на любые законодательные инициативы и законы и будет действовать согласно тем нормам, которые ввели еще отцы-основатели. Правда, они не знали, что появится ядерное оружие, но знали, что есть национальный интерес США. Если ему что-то будет угрожать, то должна последовать защита».