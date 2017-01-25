Двое водителей маршруток в Магнитогорске насмерть отравились газом

Магнитогорск, 25 января. В Магнитогорске расследуется гибель двоих водителей маршруток, чьи тела обнаружили в гараже на улице Бехтерева. По версии следствия, мужчины отравились выхлопными газами машины.

37-летнего и 48-летнего мужчин обнаружили мертвыми сегодня утром, передает агентство «URA.RU». Предварительно установлено, что смерть водителей маршрутных такси не носила насильственный характер. Пока не уточняется, принадлежал этот гараж частному лицу или предприятию, на котором работали водители. Все обстоятельства и причины случившегося сейчас уточняются.