Москва, 25 января. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский поздравил студентов с Татьяниным днем. Выступая в Госдуме, политик пожелал учащимся вузов обойтись без спиртного, а также «никакой эротики».

«Сегодня День студентов. Желаю студентам МГУ, чтобы никто не пил, никто не курил, и никакой эротики! И тогда наш университет станет самым чистым», — заявил глава ЛДПР во время речи в Госдуме.

День российского студенчества официально отмечается в России с 2005 года. Ранее он отмечался как день открытия МГУ, но позже стал всероссийским студенческим праздником.

Причем у студентов теперь даже в праздничный день есть возможность подумать о науке и образовании. Как сообщает «Индикатор», Благотворительный фонд Марка Цукерберга и его жены (The Chan Zuckerberg Initiative) приобрел Meta — стартап, разработавший «усиленную» искусственным интеллектом поисковую систему научных публикаций.