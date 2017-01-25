Восточный Мосул полностью освобожден от ИГИЛ — премьер Ирака

Багдад, 25 января. В настоящее время восточная часть Мосула, располагающаяся на левом берегу реки Тигр, полностью освобождена от сил террористов «Исламского государства». Об этом на состоявшейся во вторник пресс-конференции заявил премьер-министр Ирака Хайдер Абади.

«Силы безопасность сегодня полностью освободили левый берег, изгнав террористов ИГИЛ и подняв государственный флаги над правительственными зданиями», — объявил Абади.

Он подчеркнул, что в ходе осады города и уличных боев иракские силы проявили высокий уровень профессионализма.

Напомним, как сообщало агентство «Утро.ру», в настоящее время иракские силы смогли освободить плацдарм в западной части города и готовятся к ее полному освобождению.