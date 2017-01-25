Володин рассказал, как Госдума сэкономила 779,5 млн рублей для бюджета

Санкт-Петербург, 25 января. Государственная дума вернула в бюджет 779,5 миллиона рублей, которые были сэкономлены в прошлом году, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

По словам Володина, Госдума вернула в бюджет около 779,5 миллиона рублей, которые удалось получить благодаря экономии на зарплате депутатов и их помощников, сокращению затрат на оплату гостиничных номеров чиновников, снижению командировочных расходов и другим расходах.

«В соответствии с требованием бюджетного законодательства эти средства были возвращены в бюджет РФ», — подчеркнул спикер Госдумы, передает «Парламентская газета».

Ранее Володин вошел в высший совет «Единой России», передает Национальная служба новостей.