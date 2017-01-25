Ученые сделали шокирующее открытие: люди произошли от инопланетян

Вашингтон, 25 января. Исследователи из Колумбийского университета после ряда экспериментов пришли к выводу, что жизнь на других планетах появилась намного раньше, чем на Земле. Специалисты считают, что изменение климата на других планетах заставило инопланетян переселиться на нашу планету.

Сотни миллионов лет раса гуманоидов переселилась на Землю, поскольку климатические изменения на других планетах сделали условиях для жизни там невозможными. Ученые из Колумбийского университета полагают, что инопланетяне действительно были предками современного землянина. Именно высокоразвитые технологии помогли им обосноваться на нашей планете. Первой из планет, освоенных гуманоидами, был Марс, а Земля стала одним из объектов для изучения. Как сообщает «Индикатор», ученые продолжают исследовать древниих обитателей нашей планеты. Таким образом, они выделили белки динозавров, которые сумели сохраниться после 80 млн лет с момента гибели хищников.