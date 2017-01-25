Охранник автостоянки заживо сгорел при странных обстоятельствах в Челябинске

Челябинск, 25 января. Охранник сгорел во время сильного пожара на одной из автомобильных стоянок в Челябинске. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Трагический инцидент произошел в ночь на 25 января. Тело погибшего нашли в сторожевой будке. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 00.29, на место экстренно прибыли сотрудники МЧС.

К будке был протянут провод ЛЭП под напряжением, и спасатели не могли самостоятельно отключить электричество. Они предотвратили распространение пожара, однако тушить водой саму будку не предоставлялось возможным по причине высокого напряжения, сообщает URA.RU.

Ликвидировать возгорание смогли только через час. После ликвидации пожара спасатели обнаружили тело охранника. В настоящее время на месте трагедии работают экстренные службы. Выясняются все обстоятельства произошедшего.