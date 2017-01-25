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Политика
Названа дата встречи Лаврова с сирийской оппозицией в Москве

Названа дата встречи Лаврова с сирийской оппозицией в Москве

10:59  25 Января 2017
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Назвала дата встречи Лаврова с сирийской оппозицией в Москве

Москва, 25 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с представителями сирийской оппозиции 27 января в Москве. Информацию о предстоящей встрече подтвердили во внешнеполитическом ведомстве России.

«Такая встреча планируется в пятницу утром»,  — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.

Ранее специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев сообщил, что в ходе переговоров в Астане были зафиксированы «неловкие» попытки шантажа со стороны делегации так называемой «умеренной» сирийской оппозиции.

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Ксения Тасманова
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