Назвала дата встречи Лаврова с сирийской оппозицией в Москве

Москва, 25 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с представителями сирийской оппозиции 27 января в Москве. Информацию о предстоящей встрече подтвердили во внешнеполитическом ведомстве России.

«Такая встреча планируется в пятницу утром», — сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД.

Ранее специальный представитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев сообщил, что в ходе переговоров в Астане были зафиксированы «неловкие» попытки шантажа со стороны делегации так называемой «умеренной» сирийской оппозиции.

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