Киев назвал условие передачи России разыскиваемого за убийство гражданина Грузии

Киев, 25 января. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Киев не станет выдавать РФ гражданина Грузии Георгия Церцвадзе в случае, если будет какое-либо обстоятельство, указывающее на угрозу для его жизни. Слова Енина приводит пресс-секретарь генпрокурора Сарган на своей странице в Facebook.

Енин отметил, что украинская сторона несет ответственность за принятие соответствующего решения и экстрадиционную проверку, а Киев принципиально придерживается своих международных обязательств. Таким образом, Украина откажется от передачи Церцвадзе, согласно международной конвенции, если ему будут грозить пытки, либо смерть.

Как сообщала «Газета.ру», ранее Соломенский суд Киева санкционировал арест Церцвадзе.

Напомним, что Церцвадзе был ранее объявлен в розыск Россией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенным в 2003 году в Сочи. Он принимал участие как в грузинско-российской войне, так и в боях на востоке Украины.