В «Лаборатории Касперского» прокомментировали арест сотрудника

Глава отдела по расследованию киберпреступлений «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов был арестован. Корреспондент Федерального агентства новостей связался с представителем пресс-службы компании в поисках ответов.

Как пишут СМИ, ссылаясь на близкий источник в ФСБ, одновременно был взят под стражу руководитель подразделения ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. На данный момент проверяется связь ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением по экспертизам в сфере киберпреступлений. Отмечается, что расследование идет по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Имеется информация, что сотрудник ЦИБ получил деньги от некой иностранной компании.

«У нас нет никакой информации по этому поводу, потому что это дело не имеет никакого отношения к деятельности компании «Лаборатория Касперского». Поэтому мы никак комментировать не можем. Однако факт ареста нашего сотрудника мы подтверждаем», — рассказала ФАН сотрудница пресс-службы «Лаборатории Касперского» Юлия Ильина.