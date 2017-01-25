Сбербанк отреагировал на иск к Грефу в США

Москва, 25 января. В Сбербанке прокомментировали иск, выдвинутый в США в связи с ситуацией с предприятием «Павловскгранит» в отношении 22 юридических и физических лиц, среди которых глава Сбербанка Герман Греф, отметив, что истец пытается уйти от ответственности.

Поданный в США иск против Сбербанка и его главы Германа Грефа, а также остальных ответчиков, которыми являются физлица и юрлица — это попытка истца уйти от ответственности. Так прокомментировали иск Сергея Пойманова и Ирины Подгорной, которые являлись собственниками контрольного пакета акций компании ОАО «Павловскгранит».

«В банке имеется информация о том, что Пойманов не оставляет попыток уйти от ответственности, в том числе и уголовной. Юристы банка во всех случаях действуют в соответствии с действующим законодательством», — пояснили в банковском учреждении. Известно, что Пойманов брал кредит в Сбербанке в 2008 году на сумму в 5,1 млрд руб, однако заемщик не смог выплатить долг, для возвращения средств банк действовал по стандартной процедуре.