Ирак: автомобиль с взрывчаткой взорвался в городе Эр-Рамади

Багдад, 25 января. Теракт с использованием начиненного взрывчаткой автомобиля произошел в городе Эр-Рамади, расположенном в центральной части Ирака. Соответствующую информацию распространил курдский телеканал Rudaw.

На данный момент известно только то, что начиненный взрывчаткой автомобиль взорвался в пределах города. Количество пострадавших остается неизвестным. Тип использованного взрывного устройства схож с использованными в ходе предыдущих терактов, совершенных террористами «Исламского государства» (террористическая группировка запрещена в РФ решением Верховного суда). На данный момент никакая группировка не взяла на себя ответственность за теракт.

Напомним, в ходе войны против ИГИЛ в Ираке Эр-Рамади был захвачен силами «Исламского государства» в мае 2015 года, став одной из наиболее южных точек распространения влияния террористов. В декабре того же года правительство Ирака объявило об освобождении Эр-Рамади.