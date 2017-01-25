Бойцы ВВО отобрали 50 лучших экипажей для «Танкового биатлона»

Хабаровск, 25 января. В Восточном военном округе завершился первый этап всеармейского конкурса «Танковый биатлон».

За право представлять Восточный военный округ на Армейских международных играх-2017 боролись более тысячи танковых экипажей на машинах Т-72Б и Т-72БЗ. На первом отборочном этапе танкисты состязались в вождении тяжелой бронетехники и стрельбе из башенных орудий. На полигонах Восточного военного округа были оборудованы порядка 10 трасс с препятствиями змейка, колейный мост, ров и косогор. Стрельба велась по мишеням, появляющимся на минимальные промежутки времени. Второй этап всеармейского конкурса состоится в феврале текущего года, после чего последует окружной тур «Танкового биатлона».