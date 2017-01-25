Особняк миллиардера Ротшильда ограбили во Франции

Париж, 25 января. Особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда во Франции этой ночью был ограблен, сообщили в правоохранительных органах страны.

Инцидент произошел в восточнее Парижа, в департаменте Сена и Марна. Воры пробрались в особняк миллиардера.

«Неизвестные пробрались в большой особняк и вывезли из него много ценностей», — отметили источники в правоохранительных органах.

Сумма украденного в настоящий момент не озвучена, однако отмечается, что речь может идти о сотнях тысяч евро.

Миллиардер Ротшильд возглавляет наблюдательный совет банка Rothschild & Cie, а также числится совладельцев крупной парижской газеты «Либерасьон».

Ранее сообщалось, что благодаря санкциям в России появился новый долларовый миллиардер. Отмечается, что речь идет о владельце рыболовецкого холдинга «Норебо» Виталие Орлове, передает Национальная служба новостей.