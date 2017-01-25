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Общество
«Первый канал» объяснил, почему спортивные новости пропали из эфира

«Первый канал» объяснил, почему спортивные новости пропали из эфира

10:46  25 Января 2017
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Первый канал» объяснил, почему спортивные новости пропали из эфира

Москва, 25 января. Сообщения об отказе «Первого канала» показывать спортивные новости на самом деле не соответствуют действительности. Об этом в среду сообщили в пресс-службе телеканала.

Как пояснили в пресс-службе «Первого канала», это временная мера, канал на некоторое время прекратит выпуск спортивных программ. Также там уточнили, что такое решение связано со стартом нового проекта. Спортивные новости обязательно вернутся в эфир, информация об их закрытии не является правдой, добавили в пресс-службе.

Ранее спортивные порталы сообщили, что «Первый канал» прекращает вещание спортивных новостей. 

Напомним, в декабре «Первый канал» отменил трансляцию матча Кубка Первого канала по хоккею между Россией и Чехией из-за маленькой аудитории. Вместо матча в эфире показали передачу «Давай поженимся».

Дана Балан
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