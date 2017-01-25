Оппозиция Сирии рассчитывает на помощь России в обеспечении перемирия

Астана, 25 января. Представители сирийской оппозиции обсудили в столице Казахстана с российской и турецкой стороной нарушения перемирия в Сирии. По словам советника делегации оппозиции Усамы Абу Зейда, переговоры прошли в присутствии спецпосланника ООН Стаффана де Мистуры.

Абу Зейд подчеркнул, что представители Российской Федерации пообещали принять меры для обеспечения перемирия регионах Сирии, где в настоящее время продолжаются нарушения перемирия.

«Мы ожидаем нечто большее, чем заявления», — заключил советник.

Как рассказал газете «Известия» сирийский политолог Талеб Зайфа, позиция главы делегации от оппозиции, лидера «Джейш аль-Ислам» Мухаммеда Аллуша не может не удивлять. По словам эксперта, он защищает группировки, либо признанные международным сообществом террористическими, либо отказавшиеся приехать в Астану. Хочется верить, что государства, поддерживающие вооруженную оппозицию, окажут на нее давление, чтобы диалог увенчался какими-то практическими результатами.

Напомним, «Газета.ру» сообщала, что российская сторона фиксировала попытки шантажа со стороны делегации сирийской оппозиции, которая принимала участие в переговорах по Сирии в Астане.