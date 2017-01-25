Трамп и беженцы: граждане США поддержат президента в борьбе мигрантами с Ближнего Востока

Вполне возможно, что одним из своих первых президентских указов Дональд Трамп ограничит въезд на территорию США мигрантов из мусульманских стран. Запрет на выдачу виз будет касаться граждан таких государств как Ирак, Иран, Йемен, Сомали, Судан, Ливия и Сирия. Исключение будет сделано для представителей религиозных меньшинств, испытывающих притеснения на родине.

Обо всем этом со ссылкой на свои анонимные источники в Конгрессе США сообщает Reuters. Отметим также, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп уже успел заявить о своей чрезвычайно жесткой позиции по отношению к миграции.

Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений, напоминает, что когда речь идет о мусульманской иммиграции в США, собственно беженцами уместно называть лишь 10–15% всех потенциальных переселенцев. Остальные желающие попасть в США ливанцы, сирийцы, иракцы и т.д. — это преимущественно экономические и трудовые мигранты. При этом никак нельзя исключать, что из них те же 10–15% являются приверженцами самых радикальных течений ислама, а значит, потенциально, представляют собой угрозу для национальной безопасности Штатов.

«Сейчас в США складывается очень интересная ситуация. С одной стороны, Конгресс США, крайне негативно настроенный по отношению к новому американскому президенту, хочет спровоцировать Трампа на какой-то непопулярный шаг, чтобы атаковать его и начать импичмент как можно скорее. С другой стороны, Трамп также хочет спровоцировать Конгресс, дабы показать его никчемность простым избирателям», — приводит Колташов свою точку зрения Федеральному агентству новостей.

Антиэмиграционные меры сейчас вызывают крайнее неприятие у большинства представителей верхней и нижней палаты американского Конгресса: как у республиканцев, так и у демократов. Потому следует полагать, что там эти указы Трампа воспримут в штыки.

«Трамп наступает на американских законодателей сразу по ряду направлений. Одно из них — это ограничение мусульманской иммиграции в США. Уже очевидно, что в Европе ничем не сдерживаемая мусульманская миграция спровоцировала многочисленные теракты и акты насилия, особенно против женщин. Американцы это знают. Американская пресса рассказывала об этом. В свете всего этого сейчас кому-то будет очень трудно доказать, что Трамп не прав, пытаясь ограничить поток переселенцев с Ближнего Востока и из других регионов мусульманского мира. Потому рядовой американец будет поддерживать Трампа — причем поддерживать массово», — резюмирует политолог.

В свете этого вполне вероятно, что сообщение о близящихся антиэмиграционных указах Трампа — не просто газетная утка. Скорее всего, такие указы действительно будут подписаны. Самые разумные конгрессмены и сенаторы, считает эксперт, попытаются просто проигнорировать эти инициативы нового президента США. Учитывая преимущественные настроения американской общественности, а также последние события в Европе, пытаться бороться с Трампом на этом фронте — себе дороже.