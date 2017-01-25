Китай прокомментировал информацию о размещении ракет на границе с Россией

Пекин, 25 января. Появившиеся в СМИ сообщения о размещении Китаем ракет на российской границе являются всего лишь выдумками и предположениями. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Китая.

По данным ведомства, сейчас российско-китайские отношения в различных сферах поддерживаются на самом высоком уровне, стратегическое взаимодоверие между двумя государствами регулярно углубляется.

В МИД Китая подчеркнули, что появившиеся сообщения о якобы военном присутствии Пекина на российских границах — только домыслы и догадки, распространившиеся на просторах интернета, сообщает РИА Новости.

Напомним, в прошедший вторник китайская газета Global Times сообщила о появлении в Сети снимков межконтинентальной баллистической ракеты «Дунфэн-41», одна из которых якобы размещена на границе с Российской Федерацией.