Трамп объявил о запуске строительства стены на границе с Мексикой

Вашингтон, 25 января. Президент США Дональд Трамп напомнил о своем намерении построить стену на границе с Мексикой и объявил 25 января «большим днем» в сфере национальной безопасности.

«Большой день запланирован завтра в сфере национальной безопасности. Помимо множества других вещей, мы построим стену», — говорится в сообщении Трампа в Twitter, которое приводит газета «Известия».

Ранее сообщалось, что американский лидер намерен сегодня подписать указы о беженцах и мигрантах из мусульманских государств, ограничивающие их въезд на территорию Соединенных Штатов.

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