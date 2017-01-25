ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре использует новую тактику против САА: ФАН публикует видео

Сирия, Дейр-эз-Зор, 25 января. Террористическое квазиобразование «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации) использует против правительственных сил новую тактику — ингимаси.

Источник Федерального агентства новостей (ФАН) прислал в редакцию видео, на котором запечатлены боевые действия Сирийской арабской армии (САА) против боевиков «Исламского государства» в окрестностях города Дейр-эз-Зор. В ходе военной операции правительственных сил, которая осуществлялась при активной поддержке Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации, ликвидировали ряд боевиков ИГ и уничтожили три автомобиля, оснащенные крупнокалиберными пулеметами.

Боевая авиация уничтожила укрепления боевиков «Исламского государства» в районе города Дейр-эз-Зор. На видео запечатлен бой САА с ИГ на дороге между аэропортом и окрестностями города. Кроме того, запечатлены тела убитых боевиков из подразделения ингимаси. В отличие от смертников ингимаси стремятся во время своей атаки нанести максимальный урон, оставаясь как можно дольше живыми. И только после того, когда становится ясно, что смерть неминуема, ингимаси приводит в действие пояс смертника.