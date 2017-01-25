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Весь мир
Число погибших в заваленном снегом отеле в Италии достигло 21

Число погибших в заваленном снегом отеле в Италии достигло 21

10:30  25 Января 2017
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Число погибших в заваленном снегом отеле в Италии достигло 21

Рим, 25 января. Число погибших от схода лавины на итальянский отель Rigopiano достигло 21 человека. Прошлой ночью спасатели обнаружили тела еще трех жертв, передает местный телеканал RaiNews24.

Сход снежной лавины в массиве Гран-Сассо  в итальянской области Абруццо произошел 18 января. По всей видимости, сход снега был спровоцирован из-за сильных подземных толчков. Лавина погребла под собой 40 человек, находившихся в отеле — постояльцев и работников заведения. В минувшие сутки удалось спасти 11 выживших, еще 8 человек пропали без вести, число жертв лавины достигло 21.


 

Ирина Селезнева
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