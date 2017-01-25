СМИ сообщили о повышении тарифа «Платона»

Москва, 25 января. В 2017 году тариф в системе по взиманию платы с грузовиков 12-тонников «Платон» может быть увеличен один раз, но зато вырастет сразу вдвое и станет равен 3,06 рубля за километр.

Начавшая работу в ноябре 2015 года система «Платон» основана на взимании платы с крупных грузовиков, средства идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Тариф сейчас составляет 1,53 рубля за километр вместо изначально заявленных 3,73 рубля. Минтранс России предлагал поднять тарифы с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, а с июня — до 3,06 рубля за километр.

Но министр транспорта Максим Соколов сообщил, что повышение тарифа «Платона» может быть однократным, просто тогда нужно сдвинуть его срок так, чтобы сумма сборов по итогам года не изменилась, чтобы это было около 20 миллиардов рублей, пишет издание «Ведомости». Тариф можно поднять, как только будет решение правительства.