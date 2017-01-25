«Адмирал Трибуц» вернулся из дальнего плавания во Владивосток

Владивосток, 25 января. Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и морской танкер «Борис Бутома» вернулись в главную базу Тихоокеанского флота.

На торжественной встрече отряда боевых кораблей присутствовало командование Тихоокеанского флота, представители общественных и ветеранских организаций, а также родные и близкие моряков. По традиции на пирсе экипажам вручили жареных поросят. Отличников боевой службы отметили грамотами и ведомственными знаками отличия. Отряд кораблей Тихоокеанского флота находился в походе с 15 октября 2016 года и прошел более 17 тысяч морских миль. Экипажи совершили деловые заходы в порты Индонезии, Таиланда, Индии, Филлипин, Южной Кореи и Японии. Во время похода отряд принял участие в ряде международных военно-морских учений.