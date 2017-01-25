Мощный взрыв прогремел в частном доме в Приамурье, погибли два человека

Благовещенск, 25 января. В одном из частных домов в городе Свободный Амурской области прогремел мощный взрыв. Как сообщают местные СМИ, жертвами ЧП стали два местных жителя.

Как стало известно, взрыв произошел на кухне кирпичного дома, стекла в окнах выбило от взрывной волны. От полученных травм на месте скончались пожилой мужчина и молодой человек. Как сообщает местное издание «Зейские огни», в руках одного из мужчин, на уровне живота, взорвалось неизвестное устройство.

В настоящее время на месте ЧП работает полиция, скорая медицинская помощи и спасатели. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало агентство Ura.Ru, в Ленинском межрайонном следственном отделе Магнитогорска СК РФ по Челябинской области выясняют обстоятельства гибели двух водителей маршрутного такси.